«پویش جهیزیه فاطمی» تحولی نو در زندگی زوجهای جوان میاندوآبی
پویش جهیزیه فاطمی» با هدف ایجاد تحولی بنیادین در آغاز زندگی مشترک زوجهای جوان نیازمند در میاندوآب، با همت خیران و حمایت نهادهای حمایتی، آغاز به کار کرد.
؛ پویش جهیزیه فاطمی با هدف کمک به زوجهای جوان نیازمند و توانخواهان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان میاندوآب، آغاز به کار کرد. این برنامه با مشارکت فعال خیران و تلاش همکاران اداره بهزیستی، گامی مهم در جهت تسهیل زندگی این زوجها و ایجاد امید در خانوادههای کمدرآمد برداشته است.
علی کریمی، رئیس اداره بهزیستی میاندوآب، با اشاره به اهمیت این پویش، آن را «نقطه عطفی در زندگی» مددجویان توصیف کرد. وی بیان داشت که این اقدام، بار مالی قابل توجهی را از دوش خانوادههای نیازمند برداشته و به آنها انگیزهای برای آغاز زندگی مستقل و باکیفیت میبخشد.
این پویش که با شعار «جهیزیهای برای شروعی دوباره» برگزار میشود، نشاندهنده تعامل سازنده میان نهادهای حمایتی و جامعه مدنی است. مسئولین ابراز امیدواری کردند که این برنامه به صورت دورهای و با مشارکت گستردهتر خیران محلی ادامه یابد تا تعداد بیشتری از نیازمندان بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.