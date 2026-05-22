حسابرس ارشد نیویورک با هشدار نسبت به وقوع «تحول رادیکال» در قطب مالی جهان، اعلام کرد که گسترش هوش مصنوعی میتواند هزاران فرصت شغلی را در والاستریت از بین برده و منجر به اختلالات گسترده اقتصادی در این شهر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خبرگزاری آناتولی، مارک لوین، حسابرس شهر نیویورک، در گزارشی تأکید کرد که هوش مصنوعی به زودی ساختار دستمزدها، حقوق بازنشستگی و سودآوری شرکتهای بزرگ مالی را دگرگون خواهد کرد. وی با اشاره به وضعیت آسیبپذیر حدود یک میلیون کارمند اداری در منطقه منهتن، خواستار اقدامات فوری سیاستگذاران برای مقابله با پیامدهای منفی این فناوری شد.
در این گزارش آمده است که نیویورک به دلیل تمرکز شرکتهای بزرگ مالی، بیش از هر شهر دیگری در معرض خطرات ناشی از جایگزینی نیروی انسانی با هوش مصنوعی قرار دارد. لوین پیشنهاد داده است که برای محافظت در برابر تکانههای اقتصادی احتمالی و حمایت از نیروی کار، یک ذخیره مالی چند میلیارد دلاری ایجاد شود. اگرچه هوش مصنوعی نویدبخش افزایش بهرهوری است، اما خطر اخراجهای دستهجمعی در مرکز مالی آمریکا به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.