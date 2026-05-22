پخش زنده
امروز: -
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور خانوادههای قزوینی در بوستان باراجین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این همایش در مسیر دو کیلومتری از مقابل تالار شهر و دانشگاه آزاد اسلامی تا تپه نورالشهدا در بوستان باراجین برگزار شد و شرکتکنندگان این مسیر را به صورت خانوادگی پیادهروی کردند.
مظفر علی شائی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در حاشیه این مراسم گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را مدیون رشادتهای شهدا و رزمندگان هستیم و باید این مناسبتهای ارزشمند را زنده نگه داریم.
وی افزود: توسعه ورزش همگانی از اولویتهای مهم اداره کل ورزش و جوانان است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاهها و هیئتهای ورزشی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای ورزشی فراهم شود.
در پایان این مراسم به قید قرعه پنج دستگاه دوچرخه و تعدادی لوازم خانگی به شرکتکنندگان اهدا شد.