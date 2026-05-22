به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این همایش در مسیر دو کیلومتری از مقابل تالار شهر و دانشگاه آزاد اسلامی تا تپه نورالشهدا در بوستان باراجین برگزار شد و شرکت‌کنندگان این مسیر را به صورت خانوادگی پیاده‌روی کردند.

مظفر علی شائی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در حاشیه این مراسم گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را مدیون رشادت‌های شهدا و رزمندگان هستیم و باید این مناسبت‌های ارزشمند را زنده نگه داریم.

وی افزود: توسعه ورزش همگانی از اولویت‌های مهم اداره کل ورزش و جوانان است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

در پایان این مراسم به قید قرعه پنج دستگاه دوچرخه و تعدادی لوازم خانگی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.