کشف خودروی سرقتی در خرمآباد لرستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی در شهرستان خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان،اعلام کرد:مأموران انتظامی خرمآباد با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی ،یک دستگاه خودروی سمند سرقتی را در این شهرستان شناسایی و توقیف کردند.
بر اساس این گزارش،این خودرو چند روز گذشته در یکی از شهرستانهای استان سرقت شده بود که با پیگیریهای انجام شده هنگام تردد شناسایی و در این زمینه دو نفر سارق خودرو دستگیر شد.
متهمان پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات و اقدامات انجامشده به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شدند. .