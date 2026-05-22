به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان،اعلام کرد:مأموران انتظامی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی ،یک دستگاه خودروی سمند سرقتی را در این شهرستان شناسایی و توقیف کردند.

بر اساس این گزارش،این خودرو چند روز گذشته در یکی از شهرستان‌های استان سرقت شده بود که با پیگیری‌های انجام شده هنگام تردد شناسایی و در این زمینه دو نفر سارق خودرو دستگیر شد.



متهمان پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات و اقدامات انجام‌شده به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شدند. .