هفته سی و هشتم فوتبال سری آ ایتالیا جمعه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* جمعه اول خرداد:
فیورنتینا - آتالانتا
* شنبه ۲ خرداد:
بولونیا - اینتر
لاتسیو - پیزا
* یک شنبه ۳ خرداد:
پارما - ساسولو
ناپولی - اودینزه
ورونا - رم
لچه - جنوآ
میلان - کالیاری
کرمونزه - کومو
تورینو - یوونتوس (داربی تورین یا داربی دلاموله)
در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۶ امتیاز از ۳ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم ناپولی با ۷۳ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیمهای میلان و رم با ۷۰، کومو و یوونتوس با ۶۸ امتیاز سوم تا ششم هستند. تیم آتالانتا با ۵۸ امتیاز هفتم است و با دریافت سهمیه قهرمان جام حذفی به پلی آف لیگ کنفرانس راه یافت.
در پائین جدول تیم کرمونزه با ۳۴ در رده هجدهم قرار دارد و تیمهای ورونا با ۲۱ و پیزا با ۱۸ امتیاز در ردههای نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیمهای ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.