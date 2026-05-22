دوره بازآموزی مربیان کمک‌های اولیه (کد ۳) با حضور استاد کشوری و شرکت ۷۰ مربی از سراسر شعب جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان فردوس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی مربیان، به‌روزرسانی دانش تخصصی در حوزه کمک‌های اولیه و ایجاد وحدت رویه در آموزش‌های امدادی برگزار شد.

بخشی افزود: در این دوره، ۷۰ نفر از مربیان کمک‌های اولیه از سراسر شعب جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی حضور داشتند و مباحث تخصصی و مهارتی تدریس شد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مؤثری در افزایش آمادگی مربیان و انتقال صحیح آموزش‌ها به فراگیران و نیرو‌های داوطلب دارد.

به گفته بخشی این دوره به میزبانی شهرستان فردوس و در محل آبگرم معدنی این شهرستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های آموزشی، از ظرفیت‌های گردشگری و رفاهی منطقه نیز استفاده کردند.