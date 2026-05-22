به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،میزبان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ مشخص شد.

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری امروز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد ایران به عنوان میزبان پیکار‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ در بخش مردان و زنان انتخاب شده و این رقابت‌ها در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

براساس اعلام انوشیروانی، فدراسیون جهانی شرایط ایران را در بخش بانوان قبول کرده است و این مسابقات یکی از رقابت‌های گزینشی المپیک ۲۰۲۸ خواهد بود.