رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید‌های رهبر شهید انقلاب در خصوص جوانی جمعیت کشور گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در ۱۵ سال اخیر به موضوع جوانی جمعیت تاکید زیادی داشتند که اگر در این خصوص هوشیاری به خرج ندهیم به سیاه چاله جمعیتی خواهیم افتاد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر حسین بانکی پور در سخنرانی پیش از نماز جمعه عبادی سیاسی تهران با اشاره به ۳۰ اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر شهید انقلاب، افزود: رهبر فرزانه انقلاب در ۱۵ سال اخیر بیش از ۷۰ مرتبه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند.

وی تصریح کرد: ایشان تاکید داشتند با بی‌توجهی به این موضوع در ۲۵ سال آینده، کشورمان به لحاظ ساختار جمعیتی پیری خواهد شد.

بانکی پور با اشاره به اینکه پیش از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنها ۱۷.۵ درصد از خانواده تصمیم به فرزند سوم داشتند، گفت: با اجرای این قانون، الگوی تولد فرزند سوم ۶۵ درصد رشد کرده است.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه زمان زیادی برای نجات از این بحران باقی نمانده است، افزود: طبق فرموده امام شهید، زمانی فرا می‌رسد که دیگر فرصت جبران نخواهد بود. ما تنها ۳ تا ۴ سال فرصت داریم تا مسیر جمعیتی کشور را متحول کنیم که در غیر این صورت با ورود به سیاه‌چاله جمعیتی در راهی غیرقابل بازگشت خواهیم افتاد.

رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با نقد عملکرد برخی دولتمردان گفت: مشکل اساسی عدم ادراک فوریت این مسئله توسط برخی نخبگان و مسئولان است.

کاهش ۵۲ درصدی آمار سقط جنین

بانکی پور فرد اظهار کرد: با وجود اینکه در سال‌های اخیر تنها ۵۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا شده و کمترین بودجه به آن اختصاص یافته، اما شاهد کاهش ۵۲ درصدی آمار سقط جنین بودیم که قبل و بعد اجرای این قانون را مشخص می‌کند.

وی اضافه کرد: سال گذشته میزان کاهش موالید به نصف کاهش یافت (از ۱۷۰ هزار به ۸۰ هزار کاهش تولد رسید) که نشان‌دهنده تغییر رفتار تدریجی جامعه است. این کاهش جمعیت به دهه ۷۰ بازمی‌گردد که با توجه به کاهش مادران در آن دهه، سرمایه مادری هم کم شده است.

بانکی‌پور فرد با اشاره به نگاه تمدنی سومین رهبر انقلاب به مقوله جمعیت، تأکید کرد: رهبری بر بعثت ملت در حوزه فرزندآوری تأکید دارند، همان‌طور که در ابتدای انقلاب آمار موالید جهش یافت، امروز نیز نیازمند یک حرکت عمومی هستیم.

به گفته رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۵۷ میزان زاد و ولد یک میلیون و ۳۰۰ هزار بود که در سال ۱۳۵۹ آمار تولد به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید و این آمار تا سال ۱۳۶۵ سالانه بیش از ۲ میلیون تولد جدید را ثبت کرد.

ضرورت شکل‌گیری نهضت ازدواج

وی با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری نهضت ازدواج گفت: کسانی که مجرد هستند باید هرچه زودتر ازدواج کنند، متأهلان نیز باید برای اقتدار ایران بزرگ برای فرزندآوری اقدام کنند همچنین افرادی که از سن فرزندآوری آنان گذشته است، حمایت لازم را برای ازدواج جوانان و فرزندآوری زوج‌ها داشته باشند.



بانکی‌پور افزود: صاحبخانه‌ها از خانواده‌های دارای سه فرزند حمایت کنند و کارآفرینان اولویت را به این خانواده‌ها بدهند.



وی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای حمایت از خانواده‌ها خبر داد و گفت: مردم می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۴۱۳ در پویش جان ایران مشارکت کنند. در این سامانه خدماتی نظیر مشاوره‌های رایگان ازدواج، ویزیت رایگان متخصصان برای خانواده‌های متأهل و حمایت‌های مجازی در اختیار جوانان و والدین قرار می‌گیرد.