به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نماهنگ «راه حق» که با هدف تأکید بر مفاهیمی چون وحدت، همدلی و پاسداری از باورهای مشترک فرهنگی و دینی تولید شده، به صورت رسمی منتشر شد.

این اثر با شعری از مهران پوپل شاعر افغانستانی و تهیه‌کنندگی میثم مهدی‌پور در مجموعه «ایراف تی‌وی» تولید شده‌است. «راه حق» که برای مخاطبان ایرانی اجرا شده است، یکی از تولیدات مشترک فرهنگی ایران و افغانستان محسوب می‌شود.

عوامل تولید این اثر تلاش کرده‌اند با نگاهی فرهنگی، بر ارزش‌های مشترک دینی ۲ ملت تأکید کرده و پیام همبستگی را به گوش مخاطبان این ۲ سرزمین برسانند.