تگزاس علیه واتساپ؛ شکایت جدید بابت فریب کاربران در مورد امنیت پیامها
دادستان کل ایالت تگزاس با ثبت شکایتی علیه شرکت متا، مدعی شد که واتساپ درباره قدرت رمزگذاری پیامها به کاربران خود دروغ گفته است.
و به نقل از رویترز، دفتر دادستان کل تگزاس، کن پکستون، شکایتی را در دادگاه «هریسون کانتی» علیه واتساپ و شرکت مادر آن، متا، ثبت کرد.
در این شکایت آمده است که واتساپ با استفاده از عباراتی نظیر «رمزگذاری سرتاسری»، کاربران را درباره امنیت واقعی پیامهایشان گمراه کرده و در عمل، حریم خصوصی آنها را نقض میکند.
کن پکستون در بیانیهای تأکید کرد که واتساپ آنچه را که در تبلیغات خود وعده میدهد، به کاربران ارائه نمیکند.
در مقابل، سخنگوی متا این اتهامات را کاملاً رد کرده و مدعی است که این شرکت به هیچوجه امکان دسترسی به پیامهای رمزگذاری شده کاربران را ندارد.
ایالت تگزاس در این دادخواست به دنبال دریافت جریمههای مالی و صدور حکمی است که دسترسی غیرمجاز به پیامهای شهروندان را ممنوع کند. لازم به ذکر است که تگزاس پیش از این نیز در پروندهای مشابه، گوگل را به پرداخت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار غرامت محکوم کرده بود.