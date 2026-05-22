سید شجاع‌الدین امامی رئوف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در صنایع نساجی افزود: یک بخش از مواد اولیه ما مانند الیاف پنبه، الیاف ویسکوز (ابریشم مصنوعی)، الیاف اکریلیک (پشم مصنوعی) و پشم، به عنوان مواد اولیه خام پایه محسوب می‌شود که طی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شدند.

وی گفت: بخشی از مواد اولیه ما نیز ریشه در صنایع پتروشیمی دارد، از جمله چیپس پلی استر و گرانول پلی پروپیلن که ما به لحاظ توانمندی که در صنایع نفت و پتروشیمی داریم، این بخش از مواد اولیه طی سال‌های گذشته از پتروشیمی‌های داخلی تامین می‌کردیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: به هرحال با توجه به شرایط جنگی که در کشور پیش آمده و مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل و پشتیبانی تامین مواد اولیه وجود دارد، اکنون در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، تامین و نقل و انتقالات ارز به طور طبیعی با یکسری مشکلات مواجه شده‌ایم.

وی گفت: آن بخشی از صنایع پتروشیمی که از داخل تامین می‌کردیم اکنون در صنایع ملی پتروشیمی به طور جدی پیگیری می‌کنند که هر چه زودتر به مدار تولید برگردد هرچند که بخشی از عرضه‌ها در بخش پلی پروپیلن در بورس کالا شروع شده است، در بخش پلی‌استر (پلی اتیلن ترفتالات نساجی) نیز عرضه‌ها به صورت محدوده که امیدواریم به مرور افزایش پیدا کند.

امامی رئوف به تسریع در تامین مواد اولیه اشاره کرد و افزود: با توجه به اشتغالی که در زنجیره صنعت نساجی با آن مواجه‌ایم، ضروری است که این مواد هرچه زودتر تامین شود.



وی ادامه داد: اکنون بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، با توجه به شرایط جنگی کشور نیازمند آن هستیم که مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کنیم و روند واردات را تسریع کنیم، چرا که ذخایر و موجودی ما در انبار‌ها رو به اتمام است و به زودی به پایان می‌رسد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه باید از امروز به فکر تامین این مواد مورد نیاز باشیم گفت: اقداماتی در این خصوص انجام شده و دولت موافقت کرده است که بخشی از این اقلام از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز صورت گیرد و وزارت صمت نیز در ثبت سفارش و تخصیص ارز و واردات مواد اولیه مساعدت کرده است.

وی افزود: به هر حال نیاز ما این است که تامین مواد اولیه با جدیت بیشتری پیگیری شود و ثبت سفارش‌ها و تخصیص و تامین ارز با سرعت بیشتری پیش برود تا بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز صنایع را در اولین فرصت به واحد‌های تولیدی تزریق کنیم.

امامی رئوف با بیان اینکه تاکنون مشکلی در بحث تولید دراین صنعت پیش نیامده است گفت: از ابتدای شروع جنگ تحملی سوم تداوم تولید را در سراسر کشور رصد می‌کردیم و طبق برآورد‌های که از ذخایر مواد اولیه در انبار‌ها و محصولات تولیدی واحد‌ها داشتیم، تاکنون مشکلی در این خصوص پیش نیامده است.

وی افزود: البته همزمانی جنگ تحمیلی با تعطیلات نوروزی و تعطیلات عید فطر باعث شد که برخی از واحد‌های تولیدی دیرتر شروع به کار کنند و در این مدت نیز از ذخایر مواد اولیه خودشان استفاده کنند که این موضوع کمبود مواد اولیه را به تاخیر انداخت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون آن چه که برای ما بسیار حائز اهمیت است اینکه بتونیم اشتغال واحد‌های تولیدی را حفظ کنیم تا تعدیل نیروی صورت نگیرد و این دوره را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: امیدواریم مواد اولیه ما به صورت مناسب با حمایت دولت تامین شود و با کمترین آسیب این دوران جنگ را پشت سر بگذاریم.

امامی رئوف درباره افزایش قیمت محصولات تولیدی نیز گفت: به هر حال فاکتور‌های موثری بر قیمت تمام شده محصولات وجود دارد که نمی‌توانیم بگویم تغییری در قیمت‌ها به وجود نیامده است.

وی افزود: در ایام جنگ شاهد افزایش قیمت نفت بودیم که به طور طبیعی قیمت مشتقات نفتی نیز افزایش کردند؛ بنابراین اگر بخواهیم با مردم رو راست باشیم و این یک واقعیت است که در اکثر اقلام نفتی و مشتقات نفت افزایش قیمت اتفاق افتاد، پس ما نمی‌توانیم بگویم افزایش قیمت نداشتیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: ضمن اینکه هزینه‌های تامین مواد اولیه نیز از خارج کشور به لحاظ شرایط جنگی و خطرپذیری ناشی از آن و یا در حوزه حمل و نقل افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: البته آنچه مهم است اینکه ما بتونیم در زنجیره تولید، قیمت منصفانه به مصرف کننده ارائه کنیم یعنی با رعایت مصالح مصرف کننده قیمت گذاری کنیم تا مصرف کننده نهایی بتواند این محصول را تهیه کند.



امامی رئوف گفت: در غیر این صورت بسیاری از اقلامی که ما اکنون درباره آن صحبت می‌کنیم، در سطح جهانی قیمت آن افزایش پیدا کرده است مانند چیپس پلی استر که قیمت جهانی آن پیش از جنگ حدود هشتاد سنت بود، اما امروز در حدود یک و دو دهم دلار است که حدود پنجاه درصد قیمت مواد اولیه افزایش داشته است، این افزایش قیمت ناگزیر در محصول تولیدی ما نیز اعمال خواهد شد.



