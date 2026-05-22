در نشست مجازی مقامات ارشد اقتصادی و حمل‌ونقل ایران و ترکیه، راهکار‌های عملیاتی برای افزایش حجم مبادلات تجاری، تسریع در تردد کامیون‌ها و رفع موانع گمرکی در مرز‌های مشترک دو کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با حضور فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد، و مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی کشورمان با مقامات ارشد گمرکی و اقتصادی ترکیه برگزار شد، طرفین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید کردند.

افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزها، جلوگیری از توقف کالا به‌ویژه در شرایط اضطرار، و ارتقای هماهنگی در بازرسی‌های گمرکی از مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو بود.

مقامات ایران و ترکیه در این نشست مجازی، ضمن بررسی راهکارهای عملیاتی، بر عزم جدی دو کشور برای رفع گره‌های ترافیکی و کنترل‌های هماهنگ در گمرکات مرزی با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم تجارت دوجانبه توافق کردند.