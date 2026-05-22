تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی مقابل بنگلادش به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از یکم تا هشتم خردادماه به میزبانی نپال برگزار میشود.
شاگردان لی دو هی که در نخستین دیدار خود به مصاف بنگلادش رفتند، از همان ابتدای مسابقه با برتری کامل فنی و تاکتیکی، قدرت خود را به رخ حریف کشیدند و موفق شدند در سه دست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۶، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند.
در پایان این دیدار، سپینود دست برجن، بازیکن تیم ایران، با ثبت عملکردی درخشان در تمامی فاکتورهای بازی، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.
تیم ملی والیبال بانوان ایران که با آمادگی مناسبی پس از اردوی تایلند پا به این رقابتها گذاشته است، در گام بعدی خود یکشنبه ۳ خردادماه به مصاف تیم ملی سریلانکا خواهد رفت.
تیم ملی والیبال بانوان ایران در این رقابتها در مرحله مقدماتی با تیمهای قزاقستان، سریلانکا و بنگلادش همگروه است.