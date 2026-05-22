به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس، پیش بینی کرد: حدود ۳ هزار و ٩٠٠ تُن گندم از هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیرکشت این محصول در شهرستان برداشت شود.

الله‌بخش‌پور گفت: برداشت گندم با استفاده از ٨ دستگاه کمباین بومی، ١٢ کمباین مهاجر و ۴ دستگاه دروگر از دهه سوم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اواخر تیر ادامه دارد.

وی ارقام کشت‌شده گندم را شامل ارقام اصلاح‌شده سیستان، ارگ، برزگر، نارین، سیوند، افق و پریان حیدری و ارقام محلی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح پهنه‌بندی و نظارت کارشناسان، تمامی مزارع تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

الله‌بخش‌پور افزود: همچنین عملیات مبارزه با آفات و علف‌های هرز در سطح ٢٧٠ هکتار برای سن گندم، ۱۰۰ هکتار برای شته و ٢۶٠ هکتار برای علف‌های هرز انجام شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس همچنین به سطح بیمهٔ محصول گندم در شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع سطح زیرکشت گندم، هزار و ۵۱ هکتار زیرپوشش بیمه قرار دارد.

وی از اجرای مزرعه الگویی مقایسه عملکرد ارقام گندم در سطح یک هکتار در روستای مهدی آباد خبر داد که در آن سه رقم ارگ، نارین و برزگر با نمونه محلی مقایسه شده‌اند.

به گفته الله بخش پور نتایج این طرح پس از برداشت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط ٢ مرکز مستقر در شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار و ۵۰۰ تُن گندم در این مراکز خریداری شود.