آزمایش تیروئید نوزاد با گرفتن چند قطره خون از پاشنه پا در روزهای آغازین تولد انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آزمایش تیروئید نوزاد یکی از مهمترین غربالگریهایی است که بلافاصله پس از تولد انجام میشود.
این آزمایش که به آزمایش خون تیروئید نوزاد معروف است، بسیار ساده و سریع است. پزشک یا پرستار چند قطره خون از پاشنه پای نوزاد میگیرد.
زمان آزمایش تیروئید نوزاد در همان روزهای اول تولد بین سه تا پنج روزگی نوزاد است.
نمونه خون جمعآوری شده برای اندازهگیری سطح هورمون TSH (هورمون محرک تیروئید) و گاهی T۴ (تیروکسین) به آزمایشگاه ارسال میشود.
اگر این آزمایش در اوایل زندگی نوزاد انجام نشود و نوزاد مبتلا به این بیماری، تشخیص داده نشود یا درمان مناسب صورت نگیرد، دچار عوارضی از جمله ناتوانی ذهنی، کم شنوایی، ناشنوایی خواهد شد.
غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان نزدیک به بیست سال است که در استان انجام میشود که توانسته به سطح سلامت مردم استان کمک شایانی کند.
در استان مرکزی آزمایشگاه مرجعی وجود دارد که از هر ۱۲ شهرستان تستهای غربالگری کم کاری تیروئید به این مرکز فرستاده می شود.