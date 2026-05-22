دو نمایش «آرزوی بزرگ» و «ذرات آشوب» با موضوع خلیج فارس در دو سالن هنر و مجموعه تئاترشهر روی صحنه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی و نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابرهیم پشت‌کوهی هر دو بر موضوع خلیج‌فارس و بیرون‌ راندن اشغال‌گر، تاکید دارند.

نمایش «آرزوی بزرگ» اثری مختص کودکان و نوجوانان با بن‌مایه و مفهوم ملی‌گرایانه و موضوع خلیج فارس است که بر هویت ایرانی تاکید دارد. همچنین نمایش «ذرات آشوب»، روایت آزادی هرمز از اشغال پرتغالی‌ها است.

نمایش «آرزوی بزرگ» تا ٨ خردادماه، ساعت ١٩ به مدت ۵۵ در تالار تخصصی هنر روی صحنه است و نمایش «ذرات آشوب» تا اواخر خردادماه، ساعت ١٩:٣٠ و مدت زمان ٩٠ دقیقه به صحنه می‌‌رود.

هنرمندان، خبرنگاران، منتقدان و فعالان فرهنگی می‌توانند(با هماهنگی قبلی) بلیت هدیه این دو نمایش را دریافت کنند.