\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u067e\u0644\u062f\u062e\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0642\u062a\u060c \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0631\u0642 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0631\u0642\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0647 \u06f9 \u0641\u0642\u0631\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0633\u0631\u0642\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0644\u062f\u062e\u062a\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0634\u062f.