رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران با محمد المزوغی همتای تونسی خود دیدار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در جریان سفر غفورکارگری به روسیه که به منظور حضور در مراسم سیاُمین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه صورت گرفته است، دیداری با رییس کمیته ملی پارالمپیک تونس نیز انجام شد.
در این دیدار دو طرف پیرامون زمینههای مشترک همکاری به جهت توسعه ورزشهای پارالمپیکی در ایران و تونس گفتوگو کردند.
همچنین المزوغی، رییس کمیته ملی پارالمپیک تونس از دکتر کارگری برای حضور در مسابقات گرند پری پارادو و میدانی که اواخر خرداد ماه به میزبانی تونس برگزار میشود، دعوت رسمی به عمل آورد.