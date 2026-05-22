حجتالاسلام شکری در خطبههای نماز جمعه شهر رینه، با تأکید بر جدی گرفتن راهبرد جنگ منطقهای، مهمترین ابزار مقابله با جنگ ترکیبی دشمن را استحکام روانی و وحدت ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام شکری امام جمعه لاریجان در خطبههای نماز جمعه این هفته که در شهر «رینه» برگزار شد، با تحلیل دقیق شرایط حساس منطقه گفت: آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، صرفاً یک تهدید نظامی نیست؛ بلکه یک جنگ ترکیبی و ذهنی است که پیش از میدان نبرد، ذهنها را هدف گرفته است.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد ترس و اختلاف، اراده ملت را تضعیف کند و در این مسیر، آگاهیبخشی و وحدت ملی کارآمدترین سلاح ماست.
خطیب جمعه لاریجان با برشمردن اهداف دشمن در جنگ شناختی افزود: ایجاد تردید نسبت به فرماندهی و تصمیمگیریها در فضای مجازی، ضربه به زیرساختها برای ناراضیسازی مردم و دوقطبیسازی جامعه از طریق متهم کردن مسئولان، بخشی از این پازل خطرناک است.
وی گفت: القای تصوراتی همچون «راهی جز تسلیم نیست» یا در مقابل، افراطیگریهایی مانند «همه خائنند»، هر دو باعث تضعیف جامعه میشود و راه درست، اعتمادِ توأم با هوشیاری و مطالبهگری همراه با وحدت است.
حجتالاسلام شکری در بخش دیگری از سخنان خود به سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: جمله تاریخی امام راحل که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد، تبیین یک حقیقت راهبردی بود.
وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع)، به اهمیت مناسک حج و عید بزرگ قربان پرداخته و بر بهرهمندی معنوی از این ایام تأکید کرد.