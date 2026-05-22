نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تسلیحات پیشرفته و ناشناخته ایران، به ترامپ و متحدانش هشدار داد که هرگونه ماجراجویی جدید به شکستی سنگین‌تر از گذشته منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی امام جمعه مرکز استان در خطبه‌های امروز با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تمدید آتش‌بس، علت سرگردانی دشمن را قدرت بازدارندگی ایران دانست و گفت: ترامپ و متحدانش از توان نظامی و سلاح‌های پیشرفته و ناشناخته ما آگاهند؛ لذا بدانند اگر دوباره انگشت به ماشه ببرند، با شکستی به‌مراتب بزرگ‌تر رو‌به‌رو خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه تجربه نشان داده آمریکا در مذاکرات قابل اعتماد نیست، راهبردِ مذاکره مجدد را مردود دانست.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز، خواستار اقدام سریع دولت و مجلس برای تدوین زیرساخت‌های حقوقی این آبراه بین‌المللی شد.

آیت الله لایینی همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب در خصوص روز پاسداشت زبان فارسی، افزود: زبان فارسی میراث ماست؛ اصطلاح‌سازی‌های جدید آفت این زبان ریشه‌دار است و باید با راه‌اندازی فرهنگستان‌های مشترک با کشور‌های هم‌زبان، اصالت آن را حفظ کرد.

وی در ادامه به دغدغه‌های معیشتی اشاره کرد و از مسئولان خواست با نظارت دقیق بر خرید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم، مانع از سوءاستفاده دلالان شوند.

امام جمعه ساری بر پیگیری اخبار از رسانه ملی تأکید کرد و گفت: نداشتن خبر در رسانه‌های رسمی گاهی به دلیل سِری بودن لایه‌های جنگ است، نه کتمان حقیقت؛ لذا نباید فریب شایعات تفرقه‌انگیز معاندان را خورد.

آیت الله لائینی تصریح کرد: سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر نماد اقتدار و فرهنگ مقاومت ملت ایران است و به فرموده رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، ما فاتح تمام خرمشهر‌ها خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن روز عرفه و عید قربان، روز عرفه را فرصتی مغتنم برای تقویت ریشه‌های بنیادی و دینی و عید قربان را نیز نشان و نماد وحدت دینی و ملی دانست.