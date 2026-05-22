شهردار منطقه یک از آغاز اهدای نشان قهرمان محله به ۲۷۰ تن از کسبه و اصناف محلات ۲۷گانه این منطقه خبر داد که در روزهای سخت جنگ تحمیلی با ایستادگی در سنگر خدمت، مانع از توقف چرخه زندگی و تأمین مایحتاج شهروندان شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی حقبین با اعلام این خبر گفت: در این طرح که با رویکردی حماسی به تجلیل از ایثارگران بیادعای عرصه خدمت میپردازد، ۲۷۰ شهروند از کسبه و اصناف ۲۷ محله منطقه یک شناسایی و مورد تقدیر قرار میگیرند.
حقبین در مراسم رونمایی با یادآوری روزهای سخت جنگ تحمیلی و تداعی صحنههایی از ایستادگی مردم، اظهار داشت: در آن دوران، در کنار مدیریت شهری و نیروهای امدادی که به آواربرداری و پاکسازی معابرونگهداشت شهر میپرداختند، کسبه و اصنافی بودند که با وجود شرایط سخت جنگی، محل کسب خود را ترک نکردند و با فداکاری در محل صنفی خود حضورداشتندتا مایحتاج روزانه مردم تأمین شود و چرخ زندگی در شهر از حرکت نایستد.
وی افزود: این نشان، نمادی از قدرشناسی مدیریت شهری در برابر آن روحیه بزرگ و ایثارگری است و در فاز نخست این طرح که از ۳۰ اردیبهشتماه کلید خورد، با حضور مدیران شهری در محلات، نشان «قهرمان محله» بر شیشه مغازههایی نظیر نانواییها، داروخانهها و سوپرمارکتهای منتخب نصب و تندیس و لوح یادبود به آنان اهدا میشود.
حق بین گفت: این اقدام، تلاشی است تا فرهنگ ازخودگذشتگی که طلیعه خدمت در سختترین روزها بوده است، به نسلهای امروز معرفی و در جامعه تسری یابد.
در پایان این مراسم معاون شهردار تهران از نمایشگاه عکس خدمت رسانی شهرداری منطقه در ایام جنگ که به مناسبت هفته روابط عمومی در ساختمان مرکزی منطقه یک بر پا شده بود بازدید به عمل آورد.