به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۳۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید داشته: مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی را ایجاد کرده است، حتی با وجود تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و ایجاد نا امنی بی سابقه در کل خلیج فارس و به طور خاص تنگه هرمز.