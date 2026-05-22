روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از عبور ۳۵ فروند کشتی تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۳۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید داشته: مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی را ایجاد کرده است، حتی با وجود تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و ایجاد نا امنی بی سابقه در کل خلیج فارس و به طور خاص تنگه هرمز.