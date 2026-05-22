به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت از برگزاری همایش پیاده روی خانواده دربوستان خبر داد.

خانم شجاعی افزود: به مناسبت هفته سلامت وباهمکاری شبکه بهداشت ودرمان، اداره ورزش وجوانان، هیئت کوهنوردی وصعود‌های ورزشی باشت، هیئت کوهنوردی بوستان، شهرداری بوستان همایش پیاده روی خانواده دربوستان شهرستان باشت برگزار شد.

وی اضافه کرد: دراین همایش پیاده روی که با استقبال بی نظیرورزش دوستان دربوستان برگزارشد، بیش از ۴۰۰ نفرازجلوی بخشداری به سمت کوه بوستان پیاده روی کردند.

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت اضافه کرد: در این همایش ورزشی به ۴۰ نفراز شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی از قبیل کارت هدیه، لباس ورزشی و وسایل ورزشی اهداء شد.