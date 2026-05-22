رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد از ثبتنام ۲۶۳۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از ۷۸۰۰ نفر از متقاضیان، آورده اولیه واحدهای مسکونی خود را واریز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سوران کریمی، با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، در مجموع ۲۶۳۰۰ نفر در سامانه ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۲۵۰۰ نفر پس از بررسیهای اولیه و پایش مدارک، واجد شرایط شناخته شدهاند.
او افزود: افزون بر ۷۸۶۲ متقاضی از این تعداد، وجه اولیه طرح نهضت ملی مسکن را واریز کرده و در حال حاضر در صف تخصیص و تکمیل واحدهای مسکونی قرار دارند.
کریمی با تشریح وضعیت پروژههای در دست اجرا، گفت: عملیات احداث ۲۶۳۹ واحد مسکونی در قالب این طرح در سه نقطه شهری مهاباد در حال انجام است که این واحدها در مراحل مختلفی از پیشرفت فیزیکی قرار دارند؛ به طوری که بخشی از این واحدها با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری بوده و بخش دیگری نیز مراحل پایانی آمادهسازی زمین را پشت سر میگذارند.
رییس اداره راه و شهرسازی مهاباد پیشبینی کرد: با توجه به مشارکت مالکان در تکمیل آورده خود، انتظار میرود امسال ۷۱۰ واحد مسکونی آماده بهرهبرداری و تحویل رسمی به متقاضیان شود.
او همچنین از الحاق و آمادهسازی سایت ۲۰۰ هکتاری در شمال شهر مهاباد به عنوان یکی از مهمترین پروژههای تأمین زمین طرح نهضت ملی در این شهرستان نام برد و گفت: نقشه تفکیکی این سایت تأیید شده و پس از ابلاغ مصوبه نهایی در خردادماه جاری، عملیات آمادهسازی آن آغاز خواهد شد تا بستر برای احداث واحدهای جدید مسکونی فراهم شود. اجرای کامل این سایت، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مسکن متقاضیان ایجاد و به کاهش التهابات بازار مسکن کمک خواهد کرد.