به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر مجتمع اسلامی بقیة الله مشهد و مدیر این کاروان گفت: امسال بیست‌ و پنجمین سالی است که این کاروان حرکت خود را پیاده به مقصد حرم امام حسین (ع) آغاز می‌ کند، کوچک‌ ترین زائر ما ۱۱ سال و مسن ترین زائر ۸۷ ساله است.

محمد رجبی افزود: امروز پس از برگزاری دعای ندبه، کاروان حرکت خود را آغاز کرد و پس از خروج از خراسان رضوی به ترتیب از استان‌ های خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان عبور می‌ کند و حدود ۲ ماه دیگر نزدیک اربعین حسینی از مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌ شود.

وی با بیان اینکه ۱۴۵ نفر در این کاروان حضور دارند، افزود: تمام افرادی که ثبت‌ نام کرده اند، اعزام شدند مگر اینکه بیماری خاصی مانع از سفرشان شده یا به دلیل مشکلات سنی یا شرایط ویژه‌ ای نتوانستند در پیاده‌ روی حسینی شرکت کنند.

مدیر کاروان پیاده مشهد به کربلا اظهار کرد: این کاروان به هیچ نهاد یا دستگاهی وابسته نیست و تمام هزینه‌ ها توسط خود زائران، نذورات مردمی و خیران تأمین می‌ شود و هیچ بودجه دولتی یا غیردولتی نداریم.

مسافت مشهد تا شلمچه ۱۷۴۰ کیلومتر و از آنجا تا کربلا ۵۴۰ کیلومتر است.