پخش زنده
امروز: -
شهید رئیسی تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم و نظام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار گلپایگان در جلسه شورای اداری گفت: در دورهای که بسیاری به دنبال نمایش، تبلیغات و حاشیهسازی بودند، شهید رئیسی صادقانه و خالصانه تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم و نظام کرد.
علی اکبر رضایی افزود: مدیران و مسئولان شهرستان تا جایی که امکان دارد باید در میدان، در خیابان و در کنار مردم حضور داشته باشند تا مردم احساس کنند مسئولان در شرایط مختلف همراه و کنار آنان هستند.
مدیر و مؤسس مرکز اسلامی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی هم در شورای اداری گلپایگان با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا و تأثیر تحولات منطقه بر اقتصاد جهانی گفت: امروز اقتصاد جهان در شرایط خطرناکی قرار گرفته و ترامپ در وضعیتی غیرقابل بازگشت قرار دارد؛ وضعیتی که نه راه پیش دارد و نه راه عقبنشینی، مگر اینکه شرایط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالله حسینی افزود:در بسیاری از کشورها با وقوع یک بحران اقتصادی کوچک، کل ساختار اقتصادی دچار آسیب میشود، زیرا اقتصاد آنها بهصورت شبکهای به بانکها و نظام مالی جهانی وابسته است، اما اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و تحریمها، طی ۴۷ سال گذشته دوام آورده است.