کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی پیش بینی کرد: وزش بادهای نسبتا شدید و گرد و خاک تا فردا شب (۲ خرداد) در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی با تدوام ناپایداریهای جوی البته به شکل ضعیف تا فرداشب گاهی وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است و برای برخی نقاط این وزش بادها میتواند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.
لطفی افزود: از روز یکشنبه سوم خرداد شرایط جوی به نسبت پایدار و پدیده قابل ذکر در استان گاهی وزش باد خواهد بود.
به گفته وی به لحاظ دمایی نیز، تا صبح فردا روند افزایشی دمای هوا ادامه دارد.
کارشناس هواشناسی استان توصیه کرد: از استحکام پوشش سازهها و گلخانه ها، سقفهای موقت، بنرهای و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل شود و گروههای حساس در ساعات آلودگی از حضور در فضای باز خودداری کنند.