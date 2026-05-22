پدر و پسری که در ارتفاعات روستا‌های هفتومان و چوپانان خور و بیابانک مفقود شده بودند، نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جمعیت هلال احمر خوروبیابانک گفت: شب گذشته، تیم‌های امدادی پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه، موفق به یافتن پدر و پسری شدند که در ارتفاعات این منطقه مفقود شده بودند.

سید موسی موسوی افزود: خوشبختانه هر دو فرد نجات یافته در سلامت کامل به سر می‌برند. وی گفت: این عملیات نشان از آمادگی و ایثار نیرو‌های هلال احمر و سایر نیرو‌های خدمت رسان منطقه در مواجهه با حوادث و بحران‌ها دارد.