به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر و مؤسس مرکزاسلامی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در مراسم دومین سالگرد شهادت ایت الله سید ابراهیم رئیسی در تجمع شبانه مردم در میدان امام خامنه‌ای گلپایگان با اشاره به خصوصیات اخلاقی شهید رئیسی گفت: رئیس جمهور شهید فردی ساده زیست بود و عمر خود را صرف خدمت به نظام و مردم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالله حسینی به شهادت رهبر معظم انقلاب هم اشاره کرد و افزود: رهبرشهید انقلاب معمارحماسه بزرگ بعثت ملی جمهوری اسلامی است.

گفت: رهبر شهید در دوران حیات خود زمینه اقتدار کشور ونظام را فراهم کردند تا ما بتوانیم در برابر دشمنان از خود دفاع کنیم و در این راه به شهادت رسیدند.

مدیر و مؤسس مرکز اسلامی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی حضور مردم در میدان را خاری در چشم دشمنان دانست و گفت:مردم نزدیک به ۳ ماه است که با میدان داری در خیابان و پشتیبانی از نظام موجبات یاس و ناامیدی دشمنان نظام و کشور را فراهم کردند و نقشه‌های شوم انان را نقش بر آب کردند.