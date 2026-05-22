پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح پل لاریم و تعریض محور کوهیخیل با حل مشکل معارضان تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در جریان بازدید از روند احداث پل «لاریم» در محور لاریم به کوهیخیل جویبار، با اشاره به نشست اخیر با استاندار مازندران گفت: فهرست دقیقی از تمامی طرحهای نیمهکاره راهداری استان تهیه شده است که این پروژهها با رعایت عدالت در تمام شهرستانها توزیع شده و هدفگذاری ما اتمام قطعی آنها تا هفته دولت است.
وی در خصوص طرح مهم پل لاریم که جاده کناره را متصل و تعریض میکند، افزود: برای حل مشکل معارضان ملکی و تملک اراضی در این محور اقدام سریع خواهیم کرد تا این گره ترافیکی باز شود.
اکبری همچنین از اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب سهمیه قیر به استانهای کشور خبر داد و گفت: اولویت اصلی، بهسازی مسیرهای ترانزیتی و حمل کالاهای اساسی است.
رئیس سازمان راهداری با اشاره به موقعیت استراتژیک شمال کشور در شرایط کنونی بینالمللی افزود: با انتقال بخشی از بارِ حملونقل کشور به دریای خزر، جادههای مازندران تحت فشار تردد بیشتری قرار گرفتهاند؛ لذا نوسازی محورهای مواصلاتی این استان به یک اولویت جدی ملی تبدیل شده است.
وی در پایان وعده داد بیش از ۱۰ هزار پروژه نیمهکاره در سطح کشور که از سفر ریاستجمهوری باقی مانده یا پیمانکار دارند، تا ۱۵ روز آینده فعال خواهند شد.