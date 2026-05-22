مأموران گمرک جلفا ۷۲ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان که سود‌جویان قصد داشتند با اظهار خلاف نسبت به خروج آن اقدام کنند، کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان کنترل‌ها و بازرسی‌های مستمر در گمرک جلفا، مأموران این گمرک با بررسی اسناد و ارزیابی دقیق محموله‌های عبوری به یک محموله مشکوک شده و پس از انجام بررسی‌های تخصصی، این میزان کالای قاچاق کشف شد.

براساس این گزارش، این عملیات با همکاری و هماهنگی واحد حراست انجام شد و پس از احراز تخلف، محموله مذکور توقیف و صورتجلسه کشف و ضبط تنظیم گردید.

علی بیسلم مدیر کل گمرک جلفا گفت: در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده تخلف تشکیل و به همراه مستندات و مدارک مربوطه جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال شده است.

بیسلم‌ اظهار داشت: با استمرار کنترل‌های دقیق در مبادی گمرکی مقابله با هرگونه تخلف، قاچاق و سوءاستفاده از رویه‌های تجاری به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.