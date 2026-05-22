به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛سرهنگ هادی عبادی کفت : ترافیک خروجی در محورهای مواصلاتی استان به‌صورت نیمه‌سنگین و روان گزارش شده است.

وی افزود: برای ساعت‌ ۱۴ مسیر جنوب به شمال کندوان برای اجرای محدودیت یک‌طرفه مسدود می‌شود.

رئیس پلیس راه استان مازندران بیان کرد: حدود ساعت ۱۷از پل‌زنگوله و حدود ساعت ۱۸ از مرزن آباد به سمت جنوب محدودیت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

عبادی با اعلام اینکه اجرای محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز از صبح شروع شد، یادآور شد: ترافیک در محورهای بزرگراهی فرعی و روستایی استان نیز به‌صورت پرحجم گزارش شده است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.