رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: ساعت ۱۴ مسیر جنوب به شمال کندوان برای اجرای محدودیت یکطرفه مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛سرهنگ هادی عبادی کفت : ترافیک خروجی در محورهای مواصلاتی استان بهصورت نیمهسنگین و روان گزارش شده است.
وی افزود: برای ساعت ۱۴ مسیر جنوب به شمال کندوان برای اجرای محدودیت یکطرفه مسدود میشود.
رئیس پلیس راه استان مازندران بیان کرد: حدود ساعت ۱۷از پلزنگوله و حدود ساعت ۱۸ از مرزن آباد به سمت جنوب محدودیت یکطرفه اجرا میشود.
عبادی با اعلام اینکه اجرای محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز از صبح شروع شد، یادآور شد: ترافیک در محورهای بزرگراهی فرعی و روستایی استان نیز بهصورت پرحجم گزارش شده است.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.