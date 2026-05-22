پخش زنده
امروز: -
وزارت آموزش و پرورش از شروع ثبتنام حدود ۱.۱۸۶ میلیون دانشآموز کلاس اولی خبر داد و تأکید کرد که انجام «سنجش پایه» به عنوان پیششرط اصلی برای تکمیل فرآیند نامنویسی این دانشآموزان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با آغاز رسمی فرآیند ثبتنام دانشآموزان کلاس اولی از امروز، اول خردادماه، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که حدود یک میلیون و ۱۸۶ هزار دانشآموز در سراسر کشور برای ورود به پایه اول ابتدایی نامنویسی خواهند شد. این مهلت تا ۱۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت در فرآیند امسال، تکمیل «سنجش بدو ورود» به عنوان یکی از مراحل کلیدی پیش از ثبتنام نهایی است. مسئولان آموزش و پرورش اطمینان دادهاند که تمامی تمهیدات لازم برای اجرای روان این سنجشها فراهم شده است.
همچنین، درباره نحوه ارزشیابی دانشآموزان دوره ابتدایی توضیح داده شد که این فرآیند، یک رویکرد مستمر در طول سال تحصیلی بوده و بر اساس عملکرد دانشآموزان و نتایج ارزیابیهای پایانی انجام میشود. مدارس با اختیاراتی که به آنها داده شده، میتوانند بر اساس شواهد و مستندات موجود، ارزیابی نهایی دانشآموزان را انجام دهند.