منوچهر هادی، کارگردان شناخته‌شده تلویزیون و سینما، این بار با مجموعه «صفا با خانواده»، سراغ موضوعی متفاوت رفته، مجموعه‌ای طنز با حال و هوایی اجتماعی که روایت آن به وقایع جنگ ۱۲ روزه نیز گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منوچهر هادی که مخاطبان تلویزیون او را با آثاری، چون «خداحافظ بچه»، «دلدادگان»، «نیسان آبی» و مجموعه‌های پرمخاطب دیگر می‌شناسند، کارگردانی مجموعه «صفا با خانواده» را برعهده دارد، اثری که با فضایی متفاوت و روایتی تازه همراه مخاطبان خواهد بود.

احمد مهرانفر، بازیگر محبوب و شناخته‌شده سینما و تلویزیون، یکی از چهره‌های اصلی این مجموعه است.

«صفا با خانواده»، با فضایی خانوادگی، اجتماعی و طنز، تلاش دارد روایتی تازه از همدلی، بحران و روابط انسانی را در بستر اتفاقات روز‌های جنگ به تصویر بکشد.