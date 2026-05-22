به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود گفت: به مناسبت گرامیداشت شهدای خدمت، هفته سلامت با شعار «پایداری سلامت با علم و اقتدار، ایران ماندگار» و هفته ملی حمایت از خانواده و جمعیت با شعار «یادآور با هم بودن»، نمایشگاهی با ۹ غرفه بهداشتی در پیاده‌راه پارک بازار سنتی لنگرود برگزار شد.

رامین غلامپور افزود: غرفه‌ها شامل واحد‌های آموزش سلامت، سلامت محیط و حرفه، سلامت خانواده، مدارس و جوانان و نوجوانان، تغذیه، روان، نظارت بر غذا و دارو، نظارت بر درمان، و مبارزه با بیماری‌های واگیر و غیرواگیر بودند.

همچنین فضایی برای توزیع کتابچه طرح «نفس»، فرزندآوری و ازدواج سالم، ایستگاه‌های مشاوره تغذیه و روان، کنترل قند و فشار خون، تست HIV و آموزش بیماری‌های واگیر در نظر گرفته شد.

در پایان نمایشگاه، از کودکانی که به مناسبت این رویداد در مسابقه نقاشی شرکت کرده بودند، با اهدای جوایزی به رسم یادبود و برای ترویج فرهنگ سلامت، تقدیر شد.