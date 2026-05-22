دادستان ایلام گفت: با محتکران و گرانفروشان بدون اغماض برخورد میشود و سه واحد صنفی متخلف پلمب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«عبدالوهاب بخشنده» دادستان ایلام در جریان بازدید گشتهای نظارتی از عمدهفروشان و انبارهای تأمین اقلام و کالاهای اساسی، بر تشدید برخورد با متخلفان بازار تأکید کرد.
وی افزود: بازار ایلام با بازدیدهای سرزده و نظارت مستمر دستگاههای مسئول تحت کنترل و رصد قرار دارد و با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران وضعیت معیشتی مردم بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.
بخشنده اضافه کرد: در این راستا، برای سه واحد صنفی متخلف دستور پلمب صادر شده است و چنانچه تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین تخلفات، عدم درج قیمت است که میتواند زمینهساز تخلفات دیگر باشد.
دادستان ایلام تأکید کرد: کسانی که در این شرایط جنگی، مایحتاج ضروری مردم را احتکار کنند، قطعاً با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد.