دادستان ایلام گفت: با محتکران و گرانفروشان بدون اغماض برخورد می‌شود و سه واحد صنفی متخلف پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«عبدالوهاب بخشنده» دادستان ایلام در جریان بازدید گشت‌های نظارتی از عمده‌فروشان و انبار‌های تأمین اقلام و کالا‌های اساسی، بر تشدید برخورد با متخلفان بازار تأکید کرد.

وی افزود: بازار ایلام با بازدید‌های سرزده و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول تحت کنترل و رصد قرار دارد و با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران وضعیت معیشتی مردم بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

بخشنده اضافه کرد: در این راستا، برای سه واحد صنفی متخلف دستور پلمب صادر شده است و چنانچه تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین تخلفات، عدم درج قیمت است که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات دیگر باشد.

دادستان ایلام تأکید کرد: کسانی که در این شرایط جنگی، مایحتاج ضروری مردم را احتکار کنند، قطعاً با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد.