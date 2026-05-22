امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه این هفته پایتخت گفت: یکی از مصادیق رعایت تقوا به ویژه در جامعه امروز ما که به عنوان یک مصداق برجسته محسوب میشود، جهاد صرفهجویی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه امروز پایتخت، با اشاره به تحریمها، محاصره اقتصادی و جنگ شناختی دشمنان علیه کشور، اظهار داشت: امروز دشمنان ما به جای گلوله، از طریق تحریم نفت، بانک و تجارت، راههای درآمدی کشور را محدود کردهاند و از سوی دیگر با ترویج فرهنگ مصرفگرایی و تجملگرایی و بهرهگیری از عناصر خود برای آسیب به معیشت عمومی، درصدد شکستن مقاومت ملی مردم ایران هستند.
وی با بیان اینکه همه مطالعات علمی، مبانی دینی محکم و تجربیات جهانی نشان میدهد بهترین و کمهزینهترین راه در این نبرد تاریخی، «مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری» است، تصریح کرد: صرفهجویی دیگر یک توصیه اخلاقی یا فضیلت فردی صرف نیست، بلکه یک فریضه دینی و ضرورت راهبردی برای حفظ ایران، ناامید کردن دشمن و عبور از مشکلات محسوب میشود.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تعبیر «جهاد صرفهجویی» گفت: حضور در این جهاد یک عرصه نبرد بسیار مهم و سرنوشتساز است که دشمن خیال کرده میتواند در این بخش به ما آسیب بزند.
خطیب جمعه تهران در تبیین مبانی اسلامی این مسئله خاطرنشان کرد: مبانی قرآنی به ما میگوید هرچه در دست شماست امانت الهی است و ما همه بدون استثنا امانتداریم. خداوند فرموده است در آنچه شما را جانشین خود قرار داده، انفاق کنید؛ بنابراین باید بر اساس رضای صاحب اصلی امانت، مصرف کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه با تأکید بر ضرورت تبدیل صرفهجویی به یک «گفتمان سراسری و غالب» در جامعه، از همه آحاد مردم و به ویژه راهبردان کشور خواست تا با جدیت این جهاد عزتآفرین و پیشبرنده را در دستور کار قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به اینکه نگاه مؤمن به آنچه در اختیار دارد باید متفاوت از نگاه عادی باشد، اظهار داشت: در منظر قرآن کریم، هر آنچه از مواهب، داراییها، امکانات و استعدادها در اختیار شماست، «نعمت» الهی است. خداوند تبارک و تعالی به خاطر محبت و لطف به شما، در هر نعمتی پیام محبت خود را رسانده و انسان مؤمن خود را غرق در نعمتهای الهی میبیند.
وی با استناد به آیات قرآنی تصریح کرد: شکر عملی اقتضا میکند که نعمتها را موافق نظر خداوند مصرف کنیم. شکر رابطه شما را با خدای متعال، رابطه بندگی و محبت میکند، اما کفران نعمت باعث برانگیخته شدن غضب حق میشود.
خطیب جمعه تهران با توصیه به مراجعه به مناجات عرفه امام حسین (ع) در آستانه روز عرفه، گفت: در این مناجات میبینید که امام چگونه نعمتهای الهی، حتی آنهایی را که کمتر دیده میشوند فهرست کرده و عاشقانه از طریق نعمتها با خداوند سخن میگوید.
امام جمعه موقت تهران در ادامه به سه گناه بزرگ قرآنی در ارتباط با داراییها و نعمتها اشاره کرد و افزود: اول «اسراف» یعنی زیادهروی و مصرف بیش از اندازه؛ دوم «تبذیر» یعنی ریخت و پاش و حیفومیل کردن اموال و سوم «اتراف» یعنی شادخواری و سرخوشی سرمستانه و غرق شدن در لذتپرستی است که این از عوامل سقوط فرد، جامعه و تمدنهاست.
وی در مقابل، پیشنهاد قرآن را زندگی آمیخته با عقل و خرد، به دست آوردن طیبات از راه حلال، اندازهگذاری در مصرف همراه با خشوع، خضوع و شکر و در مقام اطاعت از پروردگار متعال دانست و تأکید کرد: آنچه را دارید، ولو اندک، تلاش کنید هماهنگ با نگاه پروردگار متعال مصرف کنید که این همان نگاه معتدل، خردمندانه و عمیق به داراییهاست.
خطیب جمعه تهران الگوی قرآنی در حکمرانی را سیره حضرت یوسف (ع) معرفی کرد و گفت: حضرت یوسف در شرایط بحران، نه گفت مصرف نکنید، بلکه فرمود بخشی از آنچه دارید برای روزهای سخت پیشرو ذخیره کنید. همین نگاه درست و مدیریت عالی آیندهنگرانه توانست جامعه را نجات دهد. این الگوی یک دولت آیندهنگر، مدیر و مدبر است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری به نگاه دو فقیه برجسته، امام خمینی (ره) و امام خامنهای (ره) اشاره کرد و گفت: امام راحل صرفهجویی را نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه یک تکلیف شرعی و ضرورت انقلابی میدانستند و بر اساس فتوای صریح ایشان، اسراف در منابع عمومی مثل آب و برق، مصداق حرام شرعی است و شخص در برابر بیتالمال ضامن و بدهکار میشود. همچنین امام شهید ما معتقد بودند اسراف و تبذیر، خط مقدم دشمنی دشمنان با ماست و در حقیقت کمک به جنگ اقتصادی دشمن محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، در ادامه سخنان خود با استناد به دیدگاه امام شهید که فرموده بودند «دشمن با تهدید ضربه میزند و ما با اسراف ضربه او را تکمیل میکنیم»، بر ضرورت عزم ملی برای مقابله با اسراف و تبذیر تأکید کرد
وی با اشاره به بیتالمال و منابع عمومی، دستگاه حکمرانی کشور را به عنوان اولین مسئول در این زمینه دانست و خواستار اصلاح رفتار، شیوهها و برنامهها در تمام نهادها و دستگاههای دولتی شد.
خطیب جمعه تهران مصادیقی همچون هدررفت انرژی در نیروگاهها و شبکه توزیع فرسوده، تولید خودرو و لوازم خانگی پرمصرف، تجملات اداری، همایشهای بیحاصل و سفرهای خارجی غیرضروری را از جمله موارد اسراف برشمرد و با تمجید از رویکرد عملی مسعود پزشکیان رئیسجمهور، در رعایت موازین صرفهجویی و پرهیز از تشریفات زائد، ابراز امیدواری کرد که وی با همکاری مردم بتوانند رویه غلط اسراف را در کشور اصلاح کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت مردم در قبال اسراف، به ویژه در حوزه مواد غذایی، آب، انرژی، پوشاک و مراسمها اشاره کرد و گفت: اگر تنها در بخش انرژی با اصلاح رفتارهایی مثل استفاده از کولرهای آبی، نصب سایبان و تنظیم دمای وسایل گرمایشی و سرمایشی همت کنیم، به اندازه ساخت یک نیروگاه اتمی بوشهر صرفهجویی خواهد شد.
خطیب جمعه تهران در ادامه تأکید کرد: هر حرکت کوچک در خاموش کردن یک لامپ یا رعایت دمای مناسب، باید مانند تیری به قلب سیاه شیطان احساس شود و این ضرورت انقلابی امروز ماست.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش پیشگام مساجد و مجموعههای دینی در مدیریت مصرف، گفت: در این مسئله حیاتی، مساجد، بقاع متبرکه، حسینیهها و مجموعههای مرتبط با نماز جمعه باید پیشگام باشند؛ هم در رعایت الگوی صحیح مصرف و هم در اجرای دقیق ضوابط.
وی با اشاره به مسئولیت سنگین ائمه جماعات، ائمه جمعه و هیئتامنا افزود: در درجه اول، مساجد و مجموعههای دینی باید الگویی از صرفهجویی شایسته و دقیق باشند. توقع دوم آن است که همین مجموعهها، مروج و آموزشدهنده باشند و بهویژه مساجد در محلات، نقش پرچمداری این امر حیاتی، انقلابی و جهادی را ایفا کنند.
خطیب جمعه تهران با تأکید بر ضرورت اقدام عملی، تصریح کرد: باید فهرستی از مصرف برق، آب و گاز مساجد تهیه و در دستور کار قرار گیرد. بنده مسجدی را دیدم که لوسترهای بزرگ قدیمی که امکان روشن کردنشان نیست، جمعآوری کرده، به جای کولر گازی از دستگاه مناسبتر استفاده و وضعیت آب را با کاهندهها تنظیم کرده بود. چنین مسجدی میتواند در محله خود پرچمدار این امر الهی و انقلابی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین علی اکبری با اشاره به درخواست رئیسجمهور برای ورود مساجد به عملیات امداد اجتماعی و کمک به دولت در اداره کشور، خاطرنشان کرد: امام شهید عزیزمان به بنده تأکید کردند که با این درخواست آقای پزشکیان همراهی و همکاری کنیم. جلسات متعددی داشتیم و مصمم هستیم هر کاری از دست ما و مجموعههای مرتبط با نماز جمعه، مساجد و مجموعههای دینی برآید، در این زمینه کوتاهی نکنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: به لطف پروردگار متعال، به رغم توطئه دشمن، ایران عزیزمان با مردم مؤمن، مساجد پربرکت و همت مسئولین خدوم، از این گردنههای سخت پیش رو به سلامت عبور خواهد کرد.