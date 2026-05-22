به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز جمعه اول خرداد تصریح کرد: چین قاطعانه با استقرار سامانه‌های موشکی میان‌بُرد آمریکا در کشور‌های آسیایی مخالف است و بار‌ها نگرانی خود را در مورد مسائل مرتبط ابراز داشته است.

گوئو جیاکان تاکید کرد: مدت طولانی است که صدای مخالف مردم بسیاری از کشور‌های آسیایی از جمله ژاپن درباره این مسئله به گوش می‌رسد. چین از آمریکا و ژاپن می‌خواهد که به صدای کشور‌های منطقه توجه کنند، رویکرد‌های نادرست خود را اصلاح و با انجام اقدامات عملی، نقش مثبتی در صلح و ثبات منطقه ایفا کنند.