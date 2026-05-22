زنانی که دیروز در نقش‌های اجتماعی و خانوادگی خود می‌درخشیدند، امروز با روحیه‌ای نظامی، شانه به شانه هم برای روز‌هایی که نیاز به حضورشان باشد آماده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مسجد جایی که همیشه پایگاه ایمان، همدلی و خدمت است، امروز هم به سنگر آمادگی دختران و زنان برای دفاع از کشور تبدیل شده است تا در مواقع ضروری در میدان حضوری قدرتمند و با صلابت داشته باشند.

مساجد و پایگاه‌های بسیج شهر میعادگاه بانوانی شده است که مشق ایستادگی می‌کنند در روز‌هایی که دشمنان این سرزمین در فکر تهدید و اعمال فشار بر کشور ما هستند.

این بانوان نشان دادند که دفاع از وطن تنها وظیفه یک قشر خاص نیست و زن و مرد نمی‌شناسند.

داوطلبانی که می‌خواهند آموزش‌های نظامی و امداد و نجات را یاد بگیرند به مساجد و پایگاه‌های محله خود مراجعه کنند یا عدد ۲ را به شماره ۱۰۰۰۱۱۸۸ ارسال کنند.