به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شروین تبریزی اعلام کرد: تصادف دو دستگاه خودروی کوییک و پراید به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی گفت: با اعلام این خبر بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس، یکدستگاه دستگاه اتوبوس آمبولانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در کمربندی اسلامشهر به سمت واوان اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: در این حادثه ۹ نفر مصدوم و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل شدند.