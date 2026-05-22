به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی از اجرای ۴۴ طرح کلان بهینه‌سازی مصرف توسط سازمان ساتبا در قالب یک محور از ۱۴ مگاپروژه ۲ خبر داد و گفت: این اقدامات با کاهش هزار مگاواتی تقاضای برق منجرشده و عملاً کاهش ناترازی را به اندازه احداث سه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در دولت چهاردهم اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های گسترده بهینه‌سازی مصرف برق را با هدف کاهش ناترازی در دستور کار قرار داده است، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو در این دوره، اجرای ۴۴ طرح بزرگ بهینه‌سازی در چارچوب ۱۴ مگاپروژه (۲) است که بخشی از آن اتمام یافته و برخی در دست اجراست.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تشریح جزئیات این اقدامات بیان کرد: هم‌اکنون ۲۵ طرح مربوط به اصلاح سامانه‌های روشنایی معابر در استان‌ها در حال اجراست که تاکنون سه استان به‌طور کامل به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و سایر استان‌ها در مسیر اجرا قرار دارند.

رجبی مشهدی ادامه داد: در حوزه بهینه‌سازی سامانه‌های سرمایشی ۱۳ قرارداد منعقد شده و ۶ طرح دیگر به بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی و صنعت اختصاص دارد.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود هزار مگاوات کاهش مصرف برای کشور به همراه خواهد داشت. این میزان صرفه‌جویی معادل برقی است که برای تأمین آن باید بیش از ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید ایجاد شود؛ ظرفیتی که تقریباً برابر با ساخت سه نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی است که هزینه سرمایه گذاری آن ۹۰۰ میلیون یورو است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: پراکندگی جغرافیایی اجرای طرح‌های مرتبط با تعویض کولر‌های آبی یا تعویض موتور کولر‌های آبی قدیمی به موتور‌های BLDC، جایگزینی کولر‌های گازی کم‌مصرف، اصلاح روشنایی معابر و سایر برنامه‌ها در قالب نقشه ملی این طرح‌ها توسط سازمان ساتبا ارائه شده است.