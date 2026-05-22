مسابقات طناب کشی در آب و بادکنک آبی کودکان با هدف شناسایی استعدادهای بالقوه و ترویج ورزشهای محلی و ملی در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی، اعلام كرد: مسابقه گراميداشت هفته سلامت با همکاری مرکز بهداشت کیش و هيئت انجمن هاي ورزشي با حمايت بخش خصوصي در مجموعه آوای خلیج فارس برگزار شد.
کودکان در گروههای ۵ نفره در آبهای نیلگون خلیج فارس با تشویق والدین خود رقابت كردند.
رقابت داژبال كودكان نيز در ساحل كيش با بادکنک آبی (واتر بالون) نشانه گیری و پرتاب به سوی یکدیگر را برگزار كردند.
کودکان شركت كننده در اين مسابقات در پايان استفاده رایگان از تفریحات مجموعه تفريحي میکامال را دريافت كردند.