به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال نیز در شهر ارومیه برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده باید بعدازظهر روز چهارم خردادماه همراه با شناسنامه و پاسپورت خود را به سرپرست تیم معرفی کنند.

نیما پیری، کامیاب عبداللهی‌فر، سجاد اسدی، محمدمهدی شیرمحمدلی، آرشاویر سیدعباسی، امیرمحمد همتی، امیررضا حسین‌زاده، امیرعلی شمس، علی شیخ‌زاده، آرش قهرمانی، ابوالفضل پاشاامیری، آرشام محمدی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری‌صفت، آیدین چودار و مبین زمانپور بازیکنان دعوت‌شده به این مرحله از اردو هستند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، توحید اصغری (بدنساز)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و سهند بنفشه‌افشان (ماساژور) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در این اردو هستند.

همچنین اکبر زمانی، رامین ضیایی، معین رحیمی، آرش آقاپور و مرتضی سیفی به عنوان مربیان حاضر در اردو ملی‌پوشان را همراهی می‌کنند و امیرمحمد محمدی نیز مسئولیت تدارکات تیم را بر عهده دارد.