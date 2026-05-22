به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان رئیس اداره ی راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا گفت:ایمن سازی،آشکارسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز تقاطع های دربند در محور دورود به ازنا و تقاطع زرنان در محور ازنا به دورود در دوماهه ی اول سال جاری انجام شده است.

سجاد درگاهپور افزود:برای ایمن سازی نقطه ی حادثه‌خیز تقاطع دربند شهرستان ازنا عملیاتی شامل نصب ۳۵ عدد نیوجرسی چهار متری، نصب ۳۰ تابلو و علائم اخطاری ،هشداری و انتظامی،نصب بشکه های ایمنی،نصب ۲۰۰ عدد بازتاب چشم گربه‌ای به صورت عرضی و طولی و خط کشی وسط اجرا شده است.

وی بیان کرد:در تقاطع زرنان محور ازنا به دورود برای مدیریت و کاهش سرعت علاوه بر نصب یک دستگاه دوربین ثبت تخلف در این تقاطع ، ۱۰۰ عدد بازتاب چشم گربه ای، تابلو و علائم و خط کشی ،عملیات روکش آسفالت و اصلاح دور قوس زرنان در حال انجام است.

درگاهپور افزود:نصب ۵۰۰ عدد تابلو و علائم ،اجرای ۶۰ کیلومتر خط کشی، ۱۰۰۰ عدد چشم گربه ای، ایجاد ۵۰ نقطه پرتگاهی با ایجاد هره خاکی و جان‌پناه شانه سازی به طول ۱۵۰۰ متر کیلومتر در راه اصلی و فرعی، تعمیر دو کیلومتر روشنایی در محورهای اصلی، ایجاد شیب شیروانی در محورهای اصلی و روستایی به طول دو کیلومتر،شانه زنی و علف زنی در محور های اصلی و روستایی به طول ۱۵۰ کیلومتر از دیگر اقدامات انجام شده ی ایمن سازی محور های مواصلاتی شهرستان ازنا است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ازنا گفت: همچنین در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ ،پنج مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان شناسایی که از سه مورد آن جلوگیری و دو مورد با هماهنگی قوه قضایی استان تخریب شد.

وی گفت: زیرسازی و بهسازی جاده خاکی حشوید به علی آباد به طول دو کیلومتر به صورت امانی توسط ماشین آلات شهرستان با اجرای حمل، پخش بیس صورت پذیرفت، تعمیر و مرمت راهدارخانه مرزیان در محور ازنا به اراک با اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیون تومان، ساخت دیوار حصار اداره مرکزی شهرستان ازنا با اعتباری بیش از ۱/۲ میلیارد تومان انجام شده است.