وبگاه تحلیلی میدل ایست مانیتور نوشت ایران پس از جنگ به یک قدرت تأثیر گذار تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این رسانه تحلیلی تصریح کرد: سیاست «مهار ایران» از سوی غرب شکست خورده، ایران به جای انزوا، به یک رکن مرکزی در نظم امنیتی خاورمیانه تبدیل شده است.
این وبگاه تأکید میکند: که ایران همسایهای دائمی است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باید با آن کنار بیایند. میدل ایست مانیتور تصریح کرد که دیگر نمیتوان ایران را حذف کرد؛ آینده منطقه نیازمند ترتیباتی است که ایران را در بر گیرد.