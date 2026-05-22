مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی اعلام کرد: از مجموع نیروگاههای خورشیدی خانگی پشتبامی فعال در استان، ۵۰ درصد متعلق به مددجویان زیر حمایت این نهاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، عرب با اشاره به تأکید همیشگی رهبر شهید انقلاب بر حمایت همراه با توانمندسازی محرومان گفت: هدف اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) فقط کمکرسانی نیست، بلکه باید زمینهای فراهم شود تا فقر از زندگی خانوادههای نیازمند ریشهکن شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی خانگی از مهمترین برنامههایاین نهاد است، افزود: این طرح حدود یک دهه پیش آغاز شده و تاکنون ۸۰۰ خانوار زیرپوشش در استان دارای نیروگاههای ۵ کیلوواتی هستند.
به گفته وی، برق تولیدی این نیروگاهها وارد شبکه سراسری میشود و برای خانوادهها درآمدی پایدار ایجاد میکند.
عرب همچنین از پرداخت ۳۹۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش عمده این تسهیلات به مددجویان و خانوادههای کمدرآمد اختصاص یافته و با استفاده از این منابع، دو هزار و ۲۶۴ شغل در استان ایجاد شده که بیشتر در قالب مشاغل خرد و خانگی بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی یکی از مهمترین چالشهای پرداخت وام اشتغال را موضوع ضمانت دانست و افزود: برای حل این مشکل، صندوق تضمین اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) راهاندازی شده است.
به گفته عرب این صندوق در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۰۰ نفر را برای دریافت تسهیلات ضمانت کرده و روند پرداخت وام را برای مددجویان و بانکها آسانتر کرده است.