به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، خانواده شهید «امیرعلی شاهحیدری» با حضور در صدا و سیمای البرز، از مسیر رشد علمی و فعالیتهای بسیجی این شهید دهههفتادی تا توانمندی ویژهاش در حوزه الکترونیک و جنگ سایبری گفتند؛ پدر شهید نیز آخرین گفتوگوی خود با فرزندش در شب ۹ اسفند و روحیه خدمت به مردم را روایت کرد.
محمدحسین شاهحیدری، پدر شهید، با اشاره به آغاز فعالیتهای فرزندش در پایگاه بسیج گفت: پیشنهاد دادم عضو بسیج شهید صدوقی باشد امیرعلی نخبه و فعال در عرصههای ورزشی و اجتماعی بود ویژگیاش این بود که بیشتر سعی میکرد به مردم کمک کند
پدر شهید با اشاره به آخرین دیدار با فرزندش گفت: شب آخر که او میان ما بود، منزل داییاش مهمان بودیم. شب خداحافظی، چهرهاش را نورانی دیدم؛ فردای آن شب، ۹ اسفند بود. روزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید شدند همزمان با شهادت فرزندم بود.
محمدحسین شاهحیدری همچنین از سختیهای زندگی و نقش مادر شهید در تربیت فرزندان گفت و ادامه داد: کار من در شهریار بود و وقتی به خانه میآمدم کار دوم داشتم؛ بیشتر تربیت فرزندانم با مادرشان بود. وقتی دیدم به کار فنی و الکترونیک علاقه دارد، او را نزد مهندسان شهریار بردم و همانجا شروع کرد چند وسیله از کارافتاده را تعمیر کند و استعدادش را فهمیدم.
وی در پایان با بیان اینکه پیش از این دختر خانواده نیز بر اثر بیماری درگذشته است، گفت: دو فرزند داشتم؛ دخترم چند سال قبل به علت بیماری از دنیا رفت و پسرم در جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمد.