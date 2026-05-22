مطالعات نشان می‌دهد؛ سلامت روان را نه صرفاً یک موضوع فردی، بلکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت، توسعه اجتماعی و امنیت روانی جامعه بدانیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد اختلالات روانی از مهم‌ترین عوامل کاهش کیفیت زندگی، افت بهره‌وری، افزایش بیماری‌های جسمی و تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به کشور‌ها هستند. همچنین شواهد علمی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در پیشگیری و ارتقای سلامت روان، از مقرون‌به‌صرفه‌ترین مداخلات حوزه سلامت عمومی است.

در سال‌های اخیر، جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان از جمله همه‌گیری‌ها، مشکلات اقتصادی، تغییرات اجتماعی، جنگ‌ها، مهاجرت، گسترش فضای مجازی و افزایش تنهایی اجتماعی مواجه بوده است؛ شرایطی که سلامت روان انسان‌ها را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، «خودمراقبتی مبتنی بر دانش» می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی مطرح شود.

خودمراقبتی به معنای توانمندسازی افراد برای مراقبت آگاهانه از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خود است. اما خودمراقبتی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر اطلاعات علمی، آموزش صحیح و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت باشد.

مطالعات بین‌المللی چند محور کلیدی را برای ارتقای سلامت روان توصیه می‌کنند:

نخست؛ تقویت سواد سلامت روان در جامعه. بسیاری از افراد علائم اضطراب، افسردگی، فرسودگی روانی یا اختلالات رفتاری را به موقع تشخیص نمی‌دهند و یا به دلیل انگ اجتماعی، برای دریافت کمک مراجعه نمی‌کنند. آموزش عمومی و افزایش آگاهی می‌تواند موجب تشخیص زودهنگام و کاهش آسیب‌ها شود.

دوم؛ توجه به نقش سبک زندگی سالم در سلامت روان. شواهد علمی نشان داده‌اند خواب کافی، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، کاهش مصرف دخانیات و مواد، مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی و حفظ روابط اجتماعی حمایتی، اثر مستقیم بر کاهش اضطراب و افسردگی دارند.

سوم؛ گسترش خدمات سلامت روان در نظام مراقبت‌های اولیه. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد ادغام خدمات سلامت روان در شبکه‌های بهداشتی و دسترسی آسان و کم‌هزینه مردم به روانشناسان و مشاوران، موجب کاهش بار بیماری‌های روانی می‌شود.

چهارم؛ توجه ویژه به کودکان، نوجوانان و جوانان. بسیاری از اختلالات روانی از سنین پایین آغاز می‌شوند. آموزش مهارت‌های زندگی، کنترل هیجانات، تاب‌آوری، مهارت حل مسئله و سواد رسانه‌ای باید به بخشی جدی از نظام آموزشی تبدیل شود.

پنجم؛ حمایت از محیط‌های کاری سالم. فرسودگی شغلی، اضطراب‌های مزمن و فشار‌های روانی ناشی از کار، از چالش‌های مهم سلامت روان در جهان امروز است. سیاستگذاران و مدیران باید سلامت روان کارکنان را بخشی از بهره‌وری سازمانی بدانند، نه یک موضوع فرعی.

ششم؛ استفاده علمی و هوشمندانه از فناوری و هوش مصنوعی. فناوری می‌تواند فرصت بزرگی برای آموزش، غربالگری، مشاوره و دسترسی بهتر مردم به خدمات سلامت روان باشد، اما استفاده افراطی و کنترل‌نشده از فضای مجازی نیز می‌تواند زمینه‌ساز اضطراب، اختلال خواب، انزوای اجتماعی و وابستگی رفتاری شود. مدیریت آگاهانه این فضا ضروری است.

در کنار مسئولیت نظام سلامت، هر فرد نیز نقش مهمی در حفظ سلامت روان خود و خانواده دارد. اختصاص زمان برای گفت‌و‌گو با اعضای خانواده، کاهش تنش‌های روزمره، کمک گرفتن هنگام بروز مشکلات روانی، حفظ تعادل میان کار و استراحت، تقویت معنویت و امید اجتماعی، همگی از راهکار‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد هستند.

امروز سلامت روان، تنها مسئولیت یک فرد یا یک سازمان نیست؛ بلکه یک مسئولیت مشترک ملی است. رسانه‌ها، نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های اجتماعی، مدیران، خانواده‌ها و سیاستگذاران باید در کنار نظام سلامت، برای ساختن جامعه‌ای آرام‌تر، تاب‌آورتر و امیدوارتر همکاری کنند.