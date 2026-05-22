کارشناس هواشناسی ایلام گفت: جو استان تا روز یکشنبه پایدار است، اما با عبور سامانه ناپایدار، وزش باد نسبتاً شدید و افت کیفیت هوا در نواحی مرزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛« ساسان رستمی » کارشناس هواشناسی بر اساس بررسی آخرین نقشهها و الگوهای هواشناسی گفت : جو استان طی امروز و فردا پایدار است و در این مدت گاهی افزایش سرعت باد مورد انتظار میباشد.
روز یکشنبه هفته پیش رو، با توجه به گذر یک سامانه ناپایدار از استان، وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود. احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا طی روز یکشنبه و همچنین اواخر روز یکشنبه در برخی نقاط استان، مخصوصاً نواحی مرزی، وجود دارد.
دمای هوا تا روز یکشنبه روند افزایشی را طی میکند و حدود دو تا سه درجه افزایش خواهد داشت، اما کماکان دمای هوا کمتر از نرمال خواهد بود.
طی هفته پیش رو، بارندگی قابل ملاحظهای برای استان انتظار نمیرود.