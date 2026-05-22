جهانشاهی گفت: سرانه تولید پسماند پلاستیک در کهگیلویه وبویراحمد ۲۵۰ گرم بیش از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون پایش اداره کل حفاظت محیطزیست استان گفت: براساس آمار حفاظت محیط زیست کشور سرانه تولید پسماند پلاستیک در ایران ۷۰۰ گرم است و این در حالی است که به ازای هر نفر در کهگیلویه و بویراحمد ۹۵۰ گرم پسماند پلاستیکی تولید میشود و این رقم ۲۵۰ گرم بیشتر از میانگین کشوری است.
رحمت الله جهانشاهی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین منابع تولید پسماند پلاستیکی، مصرف روزمره این مواد بهویژه کیسههای پلاستیکی است، افزود: برای مقابله با این چالش زیستمحیطی، باید از مبدأ مصرف پلاستیک کاهش پیدا کند.
جهانشاهی افزایش فروشگاههای عرضه کننده و پخش مواد غذایی در استان و به تبع آن استفاده بی رویه از پلاستیک برای بسته بندی و حمل مواد غذایی و عدم بازگشت پسماند پلاستیک قابل بازیافت به چرخه بازیافت را از جمله عوامل مهم افزایش سرانه پسماند پلاستیک در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و ادامه داد: براساس تفاهنمانه سازمان محیط زیست، پسماند پلاستیک تولیدی در استان بعنوان سوخت کارخانجات جایگزین سوخت مازوت میشود که با تحقق این امر ضمن کاهش مواد سربی حاصل از سوخت مازوت در هوا و همچنین امحاء مواد پلاستیکی و کاهش عمر این مواد در طبیعت به رفع ناترازی انرژی نیز کمک میکند.
وی با اشاره به پیامدهای سوء رهاسازی پسماند پلاستیک در طبیعت اضافه کرد: پلاستیکها پس از دورریز، در گذر زمان خرد و به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و این ذرات میتوانند وارد محیط شوند و در بلندمدت برای اکوسیستم و حتی سلامت انسان مضر باشند.
معاون پایش اداره کل حفاظت محیطزیست استان از مردم خواست با جایگزینی کیسههای تکرارشونده و قابل استفاده به جای کیسههای پلاستیکی یکبار مصرف، و همچنین تفکیک پسماند در صورت امکان، در کاهش ورود مواد پلاستیکی به محیط مشارکت کنند.